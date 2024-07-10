На Дніпропетровщині чоловік поцупив у працівниці гаражного кооперативу сумку з грошима

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.
За попередньою інформацією, про злочин у поліцію повідомили 4 липня.
Як встановили поліціянти, працівниця гаражного кооперативу обходила територію. У той самий час це помітив зловмисник та, скориставшись відсутністю робітниці, проник у приміщення охорони та вкрав сумку, в якій знаходились гроші жінки.
Працівниця помітила крадія та намагалася його зупинити, однак він вирвався та втік.
Особу правопорушника швидко встановили правоохоронці – 43-річний раніше судимий місцевий житель.
Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 186 (грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану). Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
Наразі крадію загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Нагадаємо, раніше ми писали, що п’яний автомийник вкрав BMW клієнта та потрапив на ньому в ДТП на Дніпропетровщині.
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