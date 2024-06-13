На Дніпропетровщині чоловік погрожував своїй родині гранатою

Чоловік погрожував родині гранатою.

У Нікополі сімейний конфлікт ледь не завершився вибухом гранати.

Як повідомили в поліції охорони Дніпропетровщини, про сімейний конфлікт заявила стурбована жінка, подзвонивши у поліцію. На місце події було спрямовано групу реагування Нікопольського відділу поліції охорони.

У ході з’ясування усіх обставин події у помешканні заявниці виявили 37-річного чоловіка, який погрожував своєму оточенню предметом, зовні схожим на гранату, разом із запалом до неї.

З’ясувалося, що небезпечний боєприпас чоловік зберігав без передбаченого законом дозволу.

На місце прибула слідчо-оперативна група, яка й задокументувала даний факт. Знайдене вилучено та направлено на експертне дослідження

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