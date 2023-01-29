На Дніпропетровщині чоловік пограбував ДЕПО “Укрзалізниці”

У Кривому Розі чоловік обікрав депо УЗ «Батуринська». Відомо, що він проник до складу за допомогою мотузки і забрав нову головну частину повітрерозподільника № 75219, 2 б/в приводів стоянкового гальма і 2 б/в підвіски гальмівного башмака.
Сума збитків – 14 тисяч гривень.
Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.
Що криворіжець планував робити з цими речами – він не розповів.
Чоловік повністю визнав свою вину. Через це йому пом’якшили покарання та засудили до 5 років умовно.
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