Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині чоловік пограбував ДЕПО “Укрзалізниці”

Сьогодні 17:10
просмотров

На Дніпропетровщині чоловік виніс майна Укрзалізниці на 14 тисяч гривень.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік пограбував ДЕПО

У Кривому Розі чоловік обікрав депо УЗ «Батуринська». Відомо, що він проник до складу за допомогою мотузки і забрав нову головну частину повітрерозподільника № 75219, 2 б/в приводів стоянкового гальма і 2 б/в підвіски гальмівного башмака.

Сума збитків – 14 тисяч гривень.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

Що криворіжець планував робити з цими речами – він не розповів. 

Чоловік повністю визнав свою вину. Через це йому пом’якшили покарання та засудили до 5 років умовно.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік пограбував ДЕПО Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині жінка в одязі з символікою СРСР роздавала в парку комуністичні агітки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:51
    На Дніпропетровщині жінка в одязі з символікою СРСР роздавала в парку комуністичні агітки

    У Кам'янському затримали жінку, яка просувала ідею відродження СРСР.

    Залишилися дружина, діти та онуки: у лікарні помер солдат ЗСУ із Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    27.01.2023 18:31
    Залишилися дружина, діти та онуки: у лікарні помер солдат ЗСУ із Дніпропетровщини

    Вічна пам'ять Герою!

    У Кривому Розі на автомийці спалахнув автомобіль (ФОТО)
    Новини Дніпра
    27.01.2023 16:56
    У Кривому Розі на автомийці спалахнув автомобіль (ФОТО)

    Сьогодні, 27 січня, на вулиці Сергія Колачевського у Кривому Розі…

    Брала аванс за квартиру і зникала: на Дніпропетровщині затримали шахрайку
    Новини Дніпра
    27.01.2023 15:54
    Брала аванс за квартиру і зникала: на Дніпропетровщині затримали шахрайку

    У Кам'янському поліцейські викрили жінку на шахрайстві під час здачі…

    Наверх