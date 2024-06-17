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На Дніпропетровщині чоловік побив 18-річного юнака

Сьогодні 20:06
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26-річний чоловік жорстоко побив підлітка.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік побив 18-річного юнака

На Дніпропетровщині затримали нападника на підлітка. П’яний мешканець Кривого Рогу напав на 18-річного хлопця та побив його.

Днями під час патрулювання поліцейські охорони помітили бійку між двома чоловіками. Правоохоронці утихомирили нетверезого 26-річного чоловіка, який наніс тілесні ушкодження 18-річному хлопцю.
 
“Мастера нокаутів” було затримано та передано Металургійному СОГ, а постраждалого юнака ушпиталили до лікарні. 
 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік побив 18-річного юнака

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік побив 18-річного юнакаУкраїнська

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