На Дніпропетровщині чоловік побив 18-річного юнака

26-річний чоловік жорстоко побив підлітка.

На Дніпропетровщині затримали нападника на підлітка. П’яний мешканець Кривого Рогу напав на 18-річного хлопця та побив його.

Днями під час патрулювання поліцейські охорони помітили бійку між двома чоловіками. Правоохоронці утихомирили нетверезого 26-річного чоловіка, який наніс тілесні ушкодження 18-річному хлопцю. “Мастера нокаутів” було затримано та передано Металургійному СОГ, а постраждалого юнака ушпиталили до лікарні.

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