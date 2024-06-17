На Дніпропетровщині чоловік побив 18-річного юнака

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На Дніпропетровщині затримали нападника на підлітка. П’яний мешканець Кривого Рогу напав на 18-річного хлопця та побив його.
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