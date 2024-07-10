На Дніпропетровщині чоловік підірвав гранатою свою дружину та дитину: його розшукує поліція

На Дніпропетровщині чоловік підірвав жінку з дитиною.

На Нікопольщині розшукують чоловіка, який підірвав дружину і її дитину. Як повідомляє Nikopolnews, подія сталася у селі Преображенка Томаківської громади 8 липня.

Повідомляється, що 25-річний Роман Біловус зайшовши до будинку своєї дружини, схопив її за волосся та виволік на вулицю, де почав душити. Після цього чоловік кинув в бік постраждалої гранату.

Поблизу місця підриву біля вхідних дверей в будинок знаходилась 5-річна донька потерпілої. У жінки та дівчинки значні поранення.

Нині, за даними ЗМІ, поліція розшукує чоловіка, який скривдив дружину.

Прикмети Біловус Романа:

Зріст: 180-185 см, волосся чорне, коротке, борода темна коротка.

Був одягнутий: штани темні, темна футболка, кросівки чорні.

Особливі прикмети: має татуювання на руці.

У поліції згодом повідомили, що з місця події правоохоронці вилучили речові докази та запал від гранати.

Наразі правоохоронці проводять всі необхідні слідчо-розшукові дії для затримання чоловіка. За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.15 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

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