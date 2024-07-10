На Дніпропетровщині чоловік підірвав гранатою свою дружину та дитину: його розшукує поліція

На Нікопольщині розшукують чоловіка, який підірвав дружину і її дитину. Як повідомляє Nikopolnews, подія сталася у селі Преображенка Томаківської громади 8 липня.
Повідомляється, що 25-річний Роман Біловус зайшовши до будинку своєї дружини, схопив її за волосся та виволік на вулицю, де почав душити. Після цього чоловік кинув в бік постраждалої гранату.
Поблизу місця підриву біля вхідних дверей в будинок знаходилась 5-річна донька потерпілої. У жінки та дівчинки значні поранення.
Нині, за даними ЗМІ, поліція розшукує чоловіка, який скривдив дружину.
Прикмети Біловус Романа:
Зріст: 180-185 см, волосся чорне, коротке, борода темна коротка.
Був одягнутий: штани темні, темна футболка, кросівки чорні.
Особливі прикмети: має татуювання на руці.
У поліції згодом повідомили, що з місця події правоохоронці вилучили речові докази та запал від гранати.
Наразі правоохоронці проводять всі необхідні слідчо-розшукові дії для затримання чоловіка. За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.15 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.
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