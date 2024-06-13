На Дніпропетровщині під час сварки чоловік до смерті побив знайомого

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.
Подія сталася у селі Преображенка. 10 червня близько 06:40 до поліції надійшло повідомлення про злочин.
Під час спілкування між чоловіками виникла сварка, в ході якої гість сильно побив господаря будинку. Від отриманих травм потерпілий помер, – йдеться у публікації.
Правоохоронці прибули на місце, встановили особу нападника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі чоловіку повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині жінка під час сварки зарізала власного чоловіка.
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