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  • На Дніпропетровщині чоловік перекинувся на поцупленому авто, а потім вкрав ще одне 

На Дніпропетровщині чоловік перекинувся на поцупленому авто, а потім вкрав ще одне 

Сьогодні 12:46
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На Дніпропетровщині горе-крадій спочатку потрапив в ДТП на вкраденому авто, а потім пересів на другий поцуплений "Опель".

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік перекинувся на поцупленому авто, а потім вкрав ще одне 

Як розповіли в пресслужбі поліції Дніпропетровщини, 9 вересня до правоохоронців звернувся мешканець Нікополя та розповів, що хтось вкрав в нього авто марки ВАЗ.

У той же день цю машину знайшли в селищі Червоногригорівка, але в понівеченому стані. Скоріше за все, крадій не впорався з кермуванням та перекинувся на дорозі, тому кинув транспорт та втік.

Зловмисник на цьому не зупинився і викрав ще одне авто.

Пізніше завдяки камерам відеоспостереження поліціянти знайшли крадія. Ним виявився раніше судимий 30-річний мешканець Марганця. 

6 грудня автокрадієві оголосили про підозру.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік перекинувся на поцупленому авто, а потім вкрав ще одне 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік перекинувся на поцупленому авто, а потім вкрав ще одне Українська

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