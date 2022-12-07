На Дніпропетровщині чоловік перекинувся на поцупленому авто, а потім вкрав ще одне

На Дніпропетровщині горе-крадій спочатку потрапив в ДТП на вкраденому авто, а потім пересів на другий поцуплений "Опель".

Як розповіли в пресслужбі поліції Дніпропетровщини, 9 вересня до правоохоронців звернувся мешканець Нікополя та розповів, що хтось вкрав в нього авто марки ВАЗ.

У той же день цю машину знайшли в селищі Червоногригорівка, але в понівеченому стані. Скоріше за все, крадій не впорався з кермуванням та перекинувся на дорозі, тому кинув транспорт та втік.

Зловмисник на цьому не зупинився і викрав ще одне авто.

Пізніше завдяки камерам відеоспостереження поліціянти знайшли крадія. Ним виявився раніше судимий 30-річний мешканець Марганця.

6 грудня автокрадієві оголосили про підозру.

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