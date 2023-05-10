На Дніпропетровщині чоловік перекинув на себе ємність з кислотою, коли ремонтував авто

У Дніпропетровській області чоловік обпікся кислотою.

Про це розповів медик Влад Боднюк.

Нещодавно до станції екстреної допомоги надійшов виклик про чоловіка, який отримав хімічний опік. Прибувши на місце інциденту, медики з’ясували, що 60-річний чоловік ремонтував авто та випадково перекинув на себе ємність з кислотою.

Бригада швидкої надала постраждалому першу допомогу. Кислота обпекла обидві руки. Уражені ділянки промили водою, знеболили та наклали асептичні пов’язки. Після цього чоловіка ушпиталили до профільного медзакладу.

У нього діагностували хімічний опік другого ступеню обох кінцівок. У чоловіка обпечено 18% шкіри. Наразі він під наглядом лікарів.

Медики опублікували правила поведінки з кислотами, які допоможуть уберегтися від травм:

– під час всіх операцій з хімічними речовинами, треба обов’язково застосовувати засоби індивідуального захисту: халат та гумовий фартух, гумові рукавиці, захисні окуляри тощо;

– для одержання розчинів із концентрованих кислот необхідно лити кислоту у воду, а не навпаки, постійно перемішуючи. Розчинення концентрованої кислоти у воді (особливо, сульфатної) супроводжується сильним нагріванням і розбризкуванням рідини, що може призвести до опіків;

– переливання кислот та лугу з бутлів в більш дрібну тару необхідно виконувати вдвох за допомогою сифона і тільки під місцевою витяжною вентиляцією.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про робітника, який отримав параліч тіла, після того як вдарився головою.

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