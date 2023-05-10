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  • На Дніпропетровщині чоловік перекинув на себе ємність з кислотою, коли ремонтував авто

На Дніпропетровщині чоловік перекинув на себе ємність з кислотою, коли ремонтував авто

Сьогодні 11:36
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У Дніпропетровській області чоловік обпікся кислотою.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік перекинув на себе ємність з кислотою, коли ремонтував авто

Про це розповів медик Влад Боднюк. 

Нещодавно до станції екстреної допомоги надійшов виклик про чоловіка, який отримав хімічний опік. Прибувши на місце інциденту, медики з’ясували, що 60-річний чоловік ремонтував авто та випадково перекинув на себе ємність з кислотою.

Бригада швидкої надала постраждалому першу допомогу. Кислота обпекла обидві руки. Уражені ділянки промили водою, знеболили та наклали асептичні пов’язки. Після цього чоловіка ушпиталили до профільного медзакладу. 

У нього діагностували хімічний опік другого ступеню обох кінцівок. У чоловіка обпечено 18% шкіри. Наразі він під наглядом лікарів.

Медики опублікували правила поведінки з кислотами, які допоможуть уберегтися  від травм: 
 
– під час всіх операцій з хімічними речовинами, треба обов’язково застосовувати засоби індивідуального захисту: халат та гумовий фартух, гумові рукавиці, захисні окуляри тощо;
– для одержання розчинів із концентрованих кислот необхідно лити кислоту у воду, а не навпаки, постійно перемішуючи. Розчинення концентрованої кислоти у воді (особливо, сульфатної) супроводжується сильним нагріванням і розбризкуванням рідини, що може призвести до опіків;
– переливання кислот та лугу з бутлів в більш дрібну тару необхідно виконувати вдвох за допомогою сифона і тільки під місцевою витяжною вентиляцією.
 
Нагадаємо, раніше ми розповідали про робітника, який отримав параліч тіла, після того як вдарився головою. 

 

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