На Дніпропетровщині чоловік перекинув на себе ємність з кислотою, коли ремонтував авто

Нещодавно до станції екстреної допомоги надійшов виклик про чоловіка, який отримав хімічний опік. Прибувши на місце інциденту, медики з’ясували, що 60-річний чоловік ремонтував авто та випадково перекинув на себе ємність з кислотою.
Бригада швидкої надала постраждалому першу допомогу. Кислота обпекла обидві руки. Уражені ділянки промили водою, знеболили та наклали асептичні пов’язки. Після цього чоловіка ушпиталили до профільного медзакладу.
У нього діагностували хімічний опік другого ступеню обох кінцівок. У чоловіка обпечено 18% шкіри. Наразі він під наглядом лікарів.
Медики опублікували правила поведінки з кислотами, які допоможуть уберегтися від травм:
– під час всіх операцій з хімічними речовинами, треба обов’язково застосовувати засоби індивідуального захисту: халат та гумовий фартух, гумові рукавиці, захисні окуляри тощо;
– для одержання розчинів із концентрованих кислот необхідно лити кислоту у воду, а не навпаки, постійно перемішуючи. Розчинення концентрованої кислоти у воді (особливо, сульфатної) супроводжується сильним нагріванням і розбризкуванням рідини, що може призвести до опіків;
– переливання кислот та лугу з бутлів в більш дрібну тару необхідно виконувати вдвох за допомогою сифона і тільки під місцевою витяжною вентиляцією.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про робітника, який отримав параліч тіла, після того як вдарився головою.
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