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На Дніпропетровщині чоловік ошукав жінку за схемою “друг просить в борг”

Сьогодні 11:00
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У Вільногірську чоловік за допомогою знайденої чужої сім-картки ошукав жінку, прикинувшись її подругою.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік ошукав жінку за схемою

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області з посиланням на матеріали Кам’янського РУП.

За попередньою інформацією, 34-річний чоловік знайшов сім-картку та отримав доступ до чужого аккаунта, після цього здійснив розсилку повідомлень від імені власниці з проханням позичити гроші. 

На повідомлення від “подруги” відгукнулася 47-річна жінка та відправила необхідну суму грошей на картку шахрая. Однак пізніше подзвонила справжній подрузі та зрозуміла, що її ошукали. 

Потерпіла звернулася до поліції, та злочинця було розшукано. Ним виявився 34-річний житель Вільногірська, раніше неодноразово судимий за майнові злочини (крадіжка).

Шахраю повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.

Чоловіку загрожує штраф або виправні роботи на строк від одного до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років. 

Поліцейські нагадують, якщо друзі або знайомі через соціальні мережі, або месенджери просять надати грошей у борг – необхідно спочатку зателефонувати людині особисто та переконатися, що їй дійсно потрібна допомога, – попередили у дописі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що псевдоволонтери з Дніпропетровщини ошукали на 1,3 млн грн людей, які збирали кошти на допомогу ЗСУ.

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