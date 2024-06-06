На Дніпропетровщині чоловік носив з собою фейковий військовий квиток

Чоловік сподівався, що ніхто не помітить підробку.

Містянин вклеїв у чуже посвідчення свою фотографію та носив його при собі. Однак його піймали правоохоронці, які під час патрулювання перевірили документи жителя Кривого Рогу.

При собі чоловік мав фальшивий військовий квиток. Для документування правопорушення на місце прибула слідчо-оперативна група відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції.

Посвідчення з явними ознаками підробки направили на експертне дослідження, за результатами якого чоловіку оголосять підозру.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 (використання свідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

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