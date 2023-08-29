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  • На Дніпропетровщині чоловік незаконно оформив статус ВПО та отримував виплати протягом п’яти місяців

На Дніпропетровщині чоловік незаконно оформив статус ВПО та отримував виплати протягом п’яти місяців

Сьогодні 15:53
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За цей період чоловік отримав 12 тис. гривень.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік незаконно оформив статус ВПО та отримував виплати протягом п’яти місяців

27-річний мешканець Марганця у грудні 2022 року через мобільний додаток незаконно оформив статус ВПО – чоловік вказав неправдиві дані про себе. Протягом п’яти місяців йому виплачували допомогу від держави, загалом зловмисник отримав 12 тис. грн.

Дії чоловіка було викрито.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

25 серпня мешканцю Марганця повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадських робіт на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік незаконно оформив статус ВПО та отримував виплати протягом п’яти місяцівУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік незаконно оформив статус ВПО та отримував виплати протягом п’яти місяцівРусский

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