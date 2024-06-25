На Дніпропетровщині чоловік не вимкнув водонагрівач та загинув в душі від удару струму

У Дніпропетровській області чоловіка вбило струмом через необережність.

Про нещасний випадок розповіла лікарка Нікопольської станції швидкої медичної допомоги Валентина Марченко. За її словами, 64-річний чоловік вирішив прийняти душ у себе на подвір’ї. Він ввімкнув електричний водонагрівач та занурив його в бачок літнього душу. Не вимкнувши прилад, він відкрив воду, став під душ і відразу впав від удару струму. Люди, які були на подвір’ї, намагалися допомогти постраждалому, але також отримали ураження електрострумом. Лікарі не змогли врятувати чоловіка.

Про це Валентина Марченко написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона також розповіла про ще два нещасні випадки внаслідок удару струму, які сталися на минулому тижні.

Смертельний удар струмом отримав 60-річний електромонтер, який у вільний від роботи час, нехтуючи правилами безпеки, ремонтував електропроводку, яка знаходилась під напругою 380 вольт.

Ще одна нещасна подія трапилася на виробництві. Там 50-річний електромонтер працював у релейній шафі і отримав ураження напругою 6000 вольт. Оточуючі намагалися йому допомогти, проводили реанімаційні заходи до приїзду бригади ЕМД. Лікарі, які приїхали на місце також намагалися реанімувати постраждалого, але, на жаль, чоловік загинув.

Лікарка Валентина Марченко закликала людей бути обережними з електроприладами.

“За останній тиждень на Нікопольську станцію екстреної медичної допомоги, структурний підрозділ КП «ОЦЕМД та МК»ДОР» тричі поступали виклики – ураження електрострумом. І у всіх трьох випадках – плачевний результат, медичним працівникам, які приїжджали на допомогу потерпілим довелося констатувати смерть потерпілих. Медичні працівники звертаються до всіх – люди, будьте обережні, не допускайте помилок при роботі з електроприладами, пам’ятайте, що вони можуть бути фатальними!”, – наголосила Валентина Марченко.

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