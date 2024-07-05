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На Дніпропетровщині чоловік намагався зарубити сокирою власну матір

Сьогодні 09:45
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У Кривому Розі чоловік намагався вбити на власну матір.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік намагався зарубити сокирою власну матір

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Дніпропетровської області.

У дописі зазначається, інцидент стався 3 липня близько 18:00 в одній із квартир у Покровському районі міста. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік намагався зарубити сокирою власну матір

В помешканні відбувся конфлікт між сином та його 61-річною матір’ю, в ході якого чоловік декілька раз вдарив жінку кухонною сокирою. 

Для надання допомоги постраждалу госпіталізували.

Відомо, що нападник раніше був судимий.

Правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального злочину передбаченого частиною 2 статті 15 (замах на кримінальне правопорушення), а також частини 2 статті 115 (замах на вбивство) Кримінального Кодексу України. 

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Кривому Розі конфлікт між знайомими закінчився поножовщиною.

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