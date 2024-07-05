На Дніпропетровщині чоловік намагався зарубити сокирою власну матір

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Дніпропетровської області.
У дописі зазначається, інцидент стався 3 липня близько 18:00 в одній із квартир у Покровському районі міста.
В помешканні відбувся конфлікт між сином та його 61-річною матір’ю, в ході якого чоловік декілька раз вдарив жінку кухонною сокирою.
Для надання допомоги постраждалу госпіталізували.
Відомо, що нападник раніше був судимий.
Правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального злочину передбаченого частиною 2 статті 15 (замах на кримінальне правопорушення), а також частини 2 статті 115 (замах на вбивство) Кримінального Кодексу України.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Кривому Розі конфлікт між знайомими закінчився поножовщиною.
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