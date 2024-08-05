На Дніпропетровщині чоловік намагався себе спалити після сварки з жінкою

У Кам'янському районі на Дніпропетровщині рятували чоловіка, який хотів себе спалити.

Моторошний інцидент стався у Кам’янському районі 31 липня. Як розповіла завідувачка Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева, до медиків надійшов виклик про суїцидальну спробу чоловіка через самоспалення.

68-річний місцевий житель, який посварився з жінкою, взяв каністру з бензином, вилив на себе та підпалив.

Жінка самостійно загасила полум’я за допомогою води, але чоловік отримав значні опіки, – розповіли медики.

У постраждалого обпечено понад 80% тіла та були термічні опіки дихальних шляхів. Медики знеболили чоловіка, після чого у вкрай важкому стані відвезли до Кам’янської лікарні.

Нині він під наглядом лікарів.

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