На Дніпропетровщині чоловік намагався себе спалити після сварки з жінкою

Моторошний інцидент стався у Кам’янському районі 31 липня. Як розповіла завідувачка Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева, до медиків надійшов виклик про суїцидальну спробу чоловіка через самоспалення.
68-річний місцевий житель, який посварився з жінкою, взяв каністру з бензином, вилив на себе та підпалив.
Жінка самостійно загасила полум’я за допомогою води, але чоловік отримав значні опіки, – розповіли медики.
У постраждалого обпечено понад 80% тіла та були термічні опіки дихальних шляхів. Медики знеболили чоловіка, після чого у вкрай важкому стані відвезли до Кам’янської лікарні.
Нині він під наглядом лікарів.
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