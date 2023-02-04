На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в чуже подвір’я: у нього вдома знайшли ще зброю

Як повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області, інцидент стався 2-го лютого. 56-річний павлоградець кинув гранату у двір, де вона здетонувала. Власники домоволодіння почули вибух та викликали на місце правоохоронців, які, у свою чергу, знайшли на місці фрагменти вибухової зброї.
Чоловіка було затримано. 3-го лютого в його будинку провели обшук. Поліцейським вдалося знайти понад 30 набоїв, дві гранати РГД із запалами, глушник автоматичної зброї, ножі тощо.
Сьогодні ж чоловіку повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами, а також хуліганство.
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