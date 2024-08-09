На Дніпропетровщині чоловік крав гроші з пенсійної картки своєї 87-річної бабусі

У Жовтих Водах чоловік витрачав гроші на себе з пенсійної картки родички похилого віку.

Житель Жовтих Вод під приводом допомоги власній бабусі дізнався ПІН-код від її пенсійної картки та поступово витрачав кошти на свої потреби.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області із посиланням на матеріали Кам’янського районного управління поліції.

Правоохоронцями було встановлено, що чоловік допомогав 87-річній родичці знімати гроші з банкомату, таким чином і дізнався захисний код її банківської картки. Вирішивши скористатися можливістю, онук почав знімати гроші для себе.

Згодом без відома бабусі 39-річний зловмисник підв’язав її пенсійну картку до власного номера телефону. Таким чином поступово витратив 15 тисяч гривень, які належали літній жінці.

Горе-онуку повідомили про підозру у крадіжці за частиною 4 статті 185 Кримінального Кодексу України та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем за частиною 1 статті 361 Кримінального Кодексу України.

Поліцейські нагадують, за жодних обставин не повідомляйте дані своїх карток. Ця інформація конфіденційна – нею повинні володіти виключно власники банківських рахунків! – Закликали в дописі поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині співробітники ритуальної служби наживалися на родичах померлих.

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