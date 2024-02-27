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  • На Дніпропетровщині чоловік ґвалтував та розбещував неповнолітніх дітей: яке покарання призначив суд

На Дніпропетровщині чоловік ґвалтував та розбещував неповнолітніх дітей: яке покарання призначив суд

Сьогодні 12:02
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У суді чоловік визнав свою провину.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік ґвалтував та розбещував неповнолітніх дітей: яке покарання призначив суд

Фото умовне.

На Дніпропетровщині судили жителя Тернівки за зґвалтування та розбещення неповнолітніх дітей.

Як встановили правоохоронці, чоловік, користуючись відсутністю сторонніх осіб та фізичною перевагою, неодноразово ґвалтував 15-річну доньку. Також він вчиняв розпусні дії стосовно 14-річної дівчинки, яка була під опікою його дружини.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні та розбещенні неповнолітніх дітей (ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України). Йому призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

До вступу вироку у законну силу він перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі судитимуть чоловіка, який упродовж трьох років розбещував падчерку.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік ґвалтував та розбещував неповнолітніх дітей: яке покарання призначив судУкраїнська

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