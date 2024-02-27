На Дніпропетровщині чоловік ґвалтував та розбещував неповнолітніх дітей: яке покарання призначив суд

У суді чоловік визнав свою провину.

На Дніпропетровщині судили жителя Тернівки за зґвалтування та розбещення неповнолітніх дітей.

Як встановили правоохоронці, чоловік, користуючись відсутністю сторонніх осіб та фізичною перевагою, неодноразово ґвалтував 15-річну доньку. Також він вчиняв розпусні дії стосовно 14-річної дівчинки, яка була під опікою його дружини.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні та розбещенні неповнолітніх дітей (ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України). Йому призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

До вступу вироку у законну силу він перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі судитимуть чоловіка, який упродовж трьох років розбещував падчерку.

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