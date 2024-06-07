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На Дніпропетровщині чоловік ґвалтував малолітню дівчинку, поки її матері не було вдома

Сьогодні 13:04
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Житель Кам'янського протягом двох з половиною років ґвалтував малолітню падчерку.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік ґвалтував малолітню дівчинку, поки її матері не було вдома

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

За попередньою інформацією, 42-річний чоловік почав ґвалтувати дівчинку, коли їй було 11 років, користуючись часом, коли дружини не було вдома.

Наразі правоохоронці повідомили йому про підозру в зґвалтувані малолітньої дитини за частиною 4 статті 152 Кримінального Кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на час досудового розслідування.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, – відмітили у публікації.

За сексуальне насильство дитини, чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який упродовж 8 місяців ґвалтував малолітню падчерку.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік ґвалтував малолітню дівчинку, поки її матері не було вдомаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік ґвалтував малолітню дівчинку, поки її матері не було вдомаРусский

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