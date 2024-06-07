На Дніпропетровщині чоловік ґвалтував малолітню дівчинку, поки її матері не було вдома

Житель Кам'янського протягом двох з половиною років ґвалтував малолітню падчерку.

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

За попередньою інформацією, 42-річний чоловік почав ґвалтувати дівчинку, коли їй було 11 років, користуючись часом, коли дружини не було вдома.

Наразі правоохоронці повідомили йому про підозру в зґвалтувані малолітньої дитини за частиною 4 статті 152 Кримінального Кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на час досудового розслідування.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, – відмітили у публікації.

За сексуальне насильство дитини, чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який упродовж 8 місяців ґвалтував малолітню падчерку.

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