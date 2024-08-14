На Дніпропетровщині чоловік задушив товариша, а потім викликав поліцію, аби відвести від себе підозри

У Кривому Розі чоловік задушив мотузкою свого товариша. Щоб відвести від себе підозру, після вбивства, злочинець подзвонив у поліцію та повідомив, що виявив тіло знайомого.
Відомо, що чоловік прийшов у гості до свого 60-річного товариша, де згодом між ними розгорілася сварка, почала бійка, а потім сталося вбивство.
Правоохоронці затримали містянина та повідомили йому про підозру. За умисне вбивство він присяде щонайменше на 7 років
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