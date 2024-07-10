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На Дніпропетровщині четверо дітей заразилися небезпечною інфекцією

Сьогодні 11:12
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У Синельниківському районі зафіксували спалах кишкової інфекції.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині четверо дітей заразилися небезпечною інфекцією

У селищі Чаплине Синельниківського району на гостру кишкову інфекцію захворіли 4 дитини з однієї родини. Малеча нині перебуває на стаціонарному лікуванні. Про це повідомив голова облради Микола Лукашук. 

Через спеку в області зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції – зареєстровано 157 випадків, що на 25% більше попереднього тижня.

Зафіксували кишкову паличку і у водоймах регіону: у річці Дніпро у Кам’янському, у водосховищі в районі Верхньодніпровська та у Самарі. Окрім цього, у Самарі в межах Новомосковська виявили бактерії роду Salmonella, хлориди, сульфати.

Забруднена хлоридами й сульфатами і річка Вовча у Павлограді.

Купання у таких водоймах може призвести до гострих кишкових розладів. Також нагадаю, що цього літа на території області офіційно не відкривали жодного пляжу, тому не варто їх відвідувати через високий ризик захворювань.

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