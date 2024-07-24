На Дніпропетровщині через загоряння сухостію пошкоджено газопровід

У смт Магдалинівка Новомосковського району пожежа пошкодила розподільний поліетиленовий газопровід середнього тиску.

Через це було припинено розподіл газу 40 споживачам.

Причиною пожежі стало загоряння сухостою.

Задля безпеки мешканців даного населеного пункту фахівці Дніпропетровської філії “Газмережі” призупинили доставлення блакитного палива по вул. Мар’ївська.

Газовики регулярно очищують територію біля газорегуляторних пунктів, електроустановок катодного захисту та всіх ділянок, що знаходяться у власності компанії. Вони неодноразово інформували жителів регіону про заборону спалювання сухостою, особливо поблизу газопроводів. Через чиюсь недбалість, майже півсотні споживачів газу у Магдалинівці залишились без важливого енергоресурсу.

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