На Дніпропетровщині через ворожий обстріл загинув 23-річний чоловік

4 грудня окупанти обстріляли Дніпропетровщину.

Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко повідомив, за день окупанти обстріляли Нікопольщину 5 разів.

Під ворожий удар потрапили Нікополь та Поровська громада.

У селі Капулівка є загиблий – 23-річний чоловік, що загинув внаслідок удару ворожим снарядом у подвір’я його домівки.

Наслідки обстрілів з’ясовуються.

Українська

Автор: