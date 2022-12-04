На Дніпропетровщині через ворожий обстріл загинув 23-річний чоловік

Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко повідомив, за день окупанти обстріляли Нікопольщину 5 разів.
Під ворожий удар потрапили Нікополь та Поровська громада.
У селі Капулівка є загиблий – 23-річний чоловік, що загинув внаслідок удару ворожим снарядом у подвір’я його домівки.
Наслідки обстрілів з’ясовуються.Елизавета Бельмас
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