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На Дніпропетровщині через ворожий обстріл загинув 23-річний чоловік

Сьогодні 16:59
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4 грудня окупанти обстріляли Дніпропетровщину.

Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко повідомив, за день окупанти обстріляли Нікопольщину 5 разів.

Під ворожий удар потрапили Нікополь та Поровська громада.

У селі Капулівка є загиблий – 23-річний чоловік, що загинув внаслідок удару ворожим снарядом у подвір’я його домівки.

Наслідки обстрілів з’ясовуються.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через ворожий обстріл загинув 23-річний чоловік

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині через ворожий обстріл загинув 23-річний чоловікУкраїнська

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