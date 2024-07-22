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На Дніпропетровщині через ворожий обстріл постраждали 5 людей

Сьогодні 16:03
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Окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.

 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через ворожий обстріл постраждали 5 людей

Сьогодні вдень, 22 липня, ворог поцілив з артилерії по Нікополю. Внаслідок обстрілу постраждали 5 людей та є значні пошкодження.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак у своєму Телеграм-каналі.

Він написав, постраждали жінки, 65 та 34 років, та чоловіки, віком 32 і 36 років. Вони будуть лікуватися амбулаторно.

Ще один постраждалий — 37-річний чоловік був госпіталізований до лікарні у стані середньої тяжкості.

У місті пошкоджені п’ятиповерхівки, авто, хлібний кіоск та приватні підприємства.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині через ворожий обстріл постраждали 5 людейУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині через ворожий обстріл постраждали 5 людейРусский

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