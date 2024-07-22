На Дніпропетровщині через ворожий обстріл постраждали 5 людей

Сьогодні вдень, 22 липня, ворог поцілив з артилерії по Нікополю. Внаслідок обстрілу постраждали 5 людей та є значні пошкодження.
Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак у своєму Телеграм-каналі.
Він написав, постраждали жінки, 65 та 34 років, та чоловіки, віком 32 і 36 років. Вони будуть лікуватися амбулаторно.
Ще один постраждалий — 37-річний чоловік був госпіталізований до лікарні у стані середньої тяжкості.
У місті пошкоджені п’ятиповерхівки, авто, хлібний кіоск та приватні підприємства.
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