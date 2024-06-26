На Дніпропетровщині через ворожі обстріли знеструмлено підстанцію

У Дніпропетровській області було знеструмлено підстанцію.

Про це повідомляють у Міненерго.

Через бойові дії на ранок знеструмлено одну підстанцію та юридичного споживача. Тривають відновлювальні роботи, – йдеться у дописі.

У зв’язку з цим можливі аварійні відключення світла.

Окрім того, в області відновили розподіл газу 60 абонентам, однак у Нікополі через обстріли ворога було відключено газопостачання 7 абонентів.

Також Міністерство енергетики України нагадало про дію графіків погодинних відключень: з 0:00 до 24:00.

Звертаємо увагу, що основна причина обмежень – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак, – зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні з 17:00 до 23:00 діятимуть суворіші обмеження, тобто електроенергію вимикатимуть кільком чергам одразу, а також діятимуть “світло-сірі” графіки. Також, деяким абонентам ЦЕК призупинили подачу електроенергії майже на весь день.

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