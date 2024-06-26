Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині через ворожі обстріли знеструмлено підстанцію

Сьогодні 11:56
просмотров

У Дніпропетровській області було знеструмлено підстанцію.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через ворожі обстріли знеструмлено підстанцію

Про це повідомляють у Міненерго.

Через бойові дії на ранок знеструмлено одну підстанцію та юридичного споживача. Тривають відновлювальні роботи, – йдеться у дописі.

У зв’язку з цим можливі аварійні відключення світла.

Окрім того, в області відновили розподіл газу 60 абонентам, однак у Нікополі через обстріли ворога було відключено газопостачання 7 абонентів.

Також Міністерство енергетики України нагадало про дію графіків погодинних відключень: з 0:00 до 24:00. 

Звертаємо увагу, що основна причина обмежень – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак, – зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні з 17:00 до 23:00 діятимуть суворіші обмеження, тобто електроенергію вимикатимуть кільком чергам одразу, а також діятимуть “світло-сірі” графіки. Також, деяким абонентам ЦЕК призупинили подачу електроенергії майже на весь день.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через ворожі обстріли знеструмлено підстанціюУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині через ворожі обстріли знеструмлено підстанціюРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    З російського полону повернули 18 військових з Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:33
    З російського полону повернули 18 військових з Дніпропетровщини

    Під час обміну полоненими 25 червня повернули 18 захисників з…

    У Дніпрі ретро-трамвай тепер дає концерти (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:10
    У Дніпрі ретро-трамвай тепер дає концерти (ВІДЕО)

    Дніпровський ретро-трамвай "заспівав".

    У Дніпрі в липні запланували масштабне відключення газу: всі адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:28
    У Дніпрі в липні запланували масштабне відключення газу: всі адреси

    У Дніпрі в липні багато кому вимикатимуть газ.

    У Дніпрі через відсутність світла знизився тиск подачі води на низці вулиць: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:29
    У Дніпрі через відсутність світла знизився тиск подачі води на низці вулиць: адреси

    На вулицях Дніпра знову виникли проблеми з водопостачанням.

    Наверх