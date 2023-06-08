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  • На Дніпропетровщині через підрив Каховської ГЕС загинуло понад 850 кг риби: збитків на більш ніж 7,6 млн грн

На Дніпропетровщині через підрив Каховської ГЕС загинуло понад 850 кг риби: збитків на більш ніж 7,6 млн грн

Сьогодні 11:09
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Загинуло приблизно 28 тисяч рибин.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через підрив Каховської ГЕС загинуло понад 850 кг риби: збитків на більш ніж 7,6 млн грн

У ніч на 6 червня російська армія підірвала дамбу Каховської ГЕС. Через це виникла загроза затоплення більшої частини Херсонської області, зокрема міста Херсон, та обміління Каховського водосховища.

Його води вже відійшли десь на 30 метрів від берега. Крім того, в Мар’янському Зеленодольської громади стався масовий мор риби.

Як повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, загинуло понад 850 кілограмів біоресурсів – це приблизно 28 тисяч рибин. Збитки, завдані рашистами рибному господарству області, становлять більш ніж 7,6 млн гривень.

Берегову лінію від риби вже очистили. Її утилізували.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через підрив Каховської ГЕС загинуло понад 850 кг риби: збитків на більш ніж 7,6 млн грн

Це екоцид – і за нього ворог буде відповідати, – зазначив Сергій Лисак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі масово почали продавати рибу: вона може бути небезпечною.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині через підрив Каховської ГЕС загинуло понад 850 кг риби: збитків на більш ніж 7,6 млн грнУкраїнська

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