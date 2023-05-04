На Дніпропетровщині через паводки підтопило понад 3 тисячі гектарів лісу

Про це повідомили в Східному лісовому офісі.
Цього квітня рівень води в річці Дніпрі сильно зріс. Через це підтопило прибережні території декількох областей, зокрема, і Дніпропетровщини. Під воду пішло декілька сотень приватний обійсть та будинків. За даними лісників, водою підтопило понад 3,3 тисяч гектарів лісу.
Через весняне водопілля підвищився рівень ґрунтових вод. Близько 200 гектарів лісу в Павлоградському лісництві опинилися у воді.
Підняття рівня води призвело до підтоплення лісів Куриліського та Миколаївського лісництв.
Крім Дніпра, з берегів вийшли річки Самара та Оріль. Підтопило Петропавлівське, Котовське та Новомосковське лісництва.
Втім, лісники зазначають, що ситуація не критична. Лісові культури сильно не постраждали, але ускладнена логістика та є проблеми з заготівлею та вивозом дров. Оцінити збитки зможуть тільки після того, як вода зовсім піде.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі знову йдуть під воду коса на Перемозі та яхт-клуб Січ.
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