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На Дніпропетровщині через обстріли постраждала 44-річна жінка

Сьогодні 08:06
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Через вчорашні обстріли постраждала жінка.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через обстріли постраждала 44-річна жінка

44-річна жінка постраждала через обстріли Нікополя 9 червня. Таку уточнену інформацію повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. Постраждала від госпіталізації відмовилася, лікуватиметься вдома. 

Ввечері ворог ще двічі бив по Нікопольщині. З артилерії – по Марганецькій громаді, Дроном-камікадзе – по Покровській. Пошкоджені парник та приватний рибальський човен.

На ранок терор району продовжився. Під ударом – Нікополь та Мирівська громада. Люди цілі. Пошкоджені 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, гараж. А ще газогони та лінія електропередач.

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