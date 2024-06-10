На Дніпропетровщині через обстріли постраждала 44-річна жінка

44-річна жінка постраждала через обстріли Нікополя 9 червня. Таку уточнену інформацію повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. Постраждала від госпіталізації відмовилася, лікуватиметься вдома.
Ввечері ворог ще двічі бив по Нікопольщині. З артилерії – по Марганецькій громаді, Дроном-камікадзе – по Покровській. Пошкоджені парник та приватний рибальський човен.
На ранок терор району продовжився. Під ударом – Нікополь та Мирівська громада. Люди цілі. Пошкоджені 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, гараж. А ще газогони та лінія електропередач.
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