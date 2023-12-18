На Дніпропетровщині чемний крадій спочатку підвіз літню жінку додому, а потім пограбував

У Синельникове 48-річний чоловік пограбував літню жінку.

Злочин стався 15 грудня, повідомили в обласній поліції. 48-річний чоловік помітив на узбіччі дороги літню жінку, яка прямувала додому. Водій зупинився та запропонував пенсіонерці допомогу. Вона погодилася на пропозицію незнайомця, позаяк він був чемним.

Чоловік довіз жінку до пункту призначення – села, де вона мешкала. Пенсіонерка вийшла з машини та почала шукати гроші в сумці, щоб віддячити незнайомцю “за проїзд”.

У той момент ззаду до неї підійшов підозрюваний та почав душити, вимагаючи віддати мобільний телефон. Після того, як гаджет виявився у руках фігуранта він втік з місця злочину.

Пенсіонерка відразу розповіла про злочин поліції та описала. Згодом правоохоронцям вдалося знайти підозрюваного. Ним виявився 48-річний місцевий житель.

Слідчим за погодженням з прокурором Синельниківської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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