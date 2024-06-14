На Дніпропетровщині частково вцілів старовинний цвинтар часів запорізького козацтва

На Дніпропетровщині існує старовинний козацький цвинтар.

Мова йде про цвинтар біля села Шестерня, що в Широківській громаді Криворізького району. Тут збереглося 49 хрестів, які маркують місця поховання козаків. Найстаріші з них датуються 18 століттям.

Детальніше про старовинний цвинтар розповів фотограф із Дніпра Олександр Ярошенко.

Цвинтар має охоронний статус історичної пам’ятки. На усю Україну, за словами Олександра, збереглося лише декілька гробовищ із такою кількістю хрестів.

На жаль, в наш час охоронний статус нічого не означає і багато хрестів повалені або руйнуються… На деяких хрестах ще можна прочитати оригінальні написи, в т. ч. поховання курінного отамана Дядьківського куреня Андрія Кичкіна. Через погані дороги до цього гробовища важко дістатись і тому воно не дуже відоме…, — пише Олександр.

Один із написів був таким:

“1784 году мѢсяца Априля 21 дня приставился рабъ БожійѢ Иванъ великій, полтавського куриня полковый Отаманъ”. на другому: 1785 году іюня 37 дня ЗдѢшь почивает рабъ Божый Андрей КнукѢнь Дядькивского куриня козакъ, поживе лѢтъ рк (120)”.

Козацькі поховання на цвинтарі в Шестірні належать до найстаріших в області.

Нині територія цвинтаря заросла польовими квітами. Сюди часто приводять пастися корів та іншу худобу, що негативно впливає на пам’ятку.

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