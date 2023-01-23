На Дніпропетровщині будують казкове гобітське помешкання з двокімнатною норою та садом (ФОТО)

На Дніпропетровщині будують гобітську нору.

У селі Василівка, що розташоване в Новомосковському районі, будують гобітське селище. Займається облаштуванням казкового простору дніпрянин Бесо Чілінгарашвілі. Він створив сторінку на Facebook, де показує весь процес.

Будівництво Hobbit Terra почалося ще в 2020 році. За два роки вдалося побудувати двокімнатну гобітську нору. Зазначається, що всю роботу чоловік робить власноруч. Фундамент, арки та заповнювання куполів цеглою зробили ще в 2020 році. В 2022 будівництво майже зупинилося, проте за цей рік вдалося облаштувати маленький сад поблизу помешкання.

До будиночку вже підведено воду та навіть електрику.

Ось так Hobbit Terra виглядає зараз.

Для довідки: гобіти – один із вигаданих народів, що мешкав у Середзем’ї в легендаріумі Дж. Р. Р. Толкіна. Є одними з центральних персонажів у циклі романів «Володар перснів», а також у повісті-казці «Гобіт, або Туди і Звідти».

Залежно від місцевості, гобіти живуть у норах або наземних будинках.

Нори є традиційним житлом гобітів, їх викопують в невисоких пагорбах, або схилах гір. Кожна нора має вигляд розгалужених тунелів, що заглиблюються в землю. До нори ведуть круглі двері, такі самі двері знаходяться і в самому помешканні, розділяючи між собою кімнати, як жилі, так і господарського призначення. Вікна, круглі й глибоко посаджені, є лише в кімнатах, що знаходяться біля входу. Помешкання гобітів, крім власне жилих кімнат, містить також ванні кімнати, гардероби, кухні, їдальні, льохи і безліч комірчин, кількість яких може різнитись залежно від знатності та багатства роду.

Читайте також:

Українська

Автор: