Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині будують казкове гобітське помешкання з двокімнатною норою та садом (ФОТО)

На Дніпропетровщині будують казкове гобітське помешкання з двокімнатною норою та садом (ФОТО)

Сьогодні 12:36
просмотров

На Дніпропетровщині будують гобітську нору.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині будують казкове гобітське помешкання з двокімнатною норою та садом (ФОТО)

У селі Василівка, що розташоване в Новомосковському районі, будують гобітське селище. Займається облаштуванням казкового простору дніпрянин Бесо Чілінгарашвілі. Він створив сторінку на Facebook, де показує весь процес.

Будівництво Hobbit Terra почалося ще в 2020 році. За два роки вдалося побудувати двокімнатну гобітську нору. Зазначається, що всю роботу чоловік робить власноруч. Фундамент, арки та заповнювання куполів цеглою зробили ще в 2020 році. В 2022 будівництво майже зупинилося, проте за цей рік вдалося облаштувати маленький сад поблизу помешкання.

До будиночку вже підведено воду та навіть електрику.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині будують казкове гобітське помешкання з двокімнатною норою та садом (ФОТО)

Ось так Hobbit Terra виглядає зараз.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині будують казкове гобітське помешкання з двокімнатною норою та садом (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині будують казкове гобітське помешкання з двокімнатною норою та садом (ФОТО)

Для довідки: гобіти – один із вигаданих народів, що мешкав у Середзем’ї в легендаріумі Дж. Р. Р. Толкіна. Є одними з центральних персонажів у циклі романів «Володар перснів», а також у повісті-казці «Гобіт, або Туди і Звідти».

Залежно від місцевості, гобіти живуть у норах або наземних будинках.

Нори є традиційним житлом гобітів, їх викопують в невисоких пагорбах, або схилах гір. Кожна нора має вигляд розгалужених тунелів, що заглиблюються в землю. До нори ведуть круглі двері, такі самі двері знаходяться і в самому помешканні, розділяючи між собою кімнати, як жилі, так і господарського призначення. Вікна, круглі й глибоко посаджені, є лише в кімнатах, що знаходяться біля входу. Помешкання гобітів, крім власне жилих кімнат, містить також ванні кімнати, гардероби, кухні, їдальні, льохи і безліч комірчин, кількість яких може різнитись залежно від знатності та багатства роду.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині будують казкове гобітське помешкання з двокімнатною норою та садом (ФОТО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Сильне полум’я та чорний дим: під Дніпром горів будинок (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:57
    Сильне полум’я та чорний дим: під Дніпром горів будинок (ФОТО)

    Сьогодні, 23 січня, о 07:04 на лінію «101» надійшло повідомлення…

    Активно спілкувалися зі знайомими на Росії: на Дніпропетровщині затримали проросійських агітаторів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:43
    Активно спілкувалися зі знайомими на Росії: на Дніпропетровщині затримали проросійських агітаторів

    На Дніпропетровщині затримали чотирьох прихильників Росії, які поширювали антиукраїнську пропаганду.

    Графіки знову не працюють: у Дніпрі було введено аварійні відключення світла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:34
    Графіки знову не працюють: у Дніпрі було введено аварійні відключення світла

    Важливо!

    Підготуйтеся заздалегідь: як у Дніпрі будуть вимикати світло у понеділок
    Новини Дніпра
    Вчора 20:40
    Підготуйтеся заздалегідь: як у Дніпрі будуть вимикати світло у понеділок

    У понеділок, 23 січня, у Дніпрі та області будуть застосовані…

    Наверх