На Дніпропетровщині брат вкрав в незрячої сестри 40 тисяч гривень: як його покарали

Про це йдеться у вироці, опублікованому в реєстрі судових рішень.
Так, за даними слідства, чоловік постійно забирав гроші в рідної сестри. У січні 2022 року безробітний брат проживав з родичкою, яка має інвалідність по зору. Скориставшись тим, що вона не може самостійно слідкувати за своїми фінансами, обвинувачений декілька разів перерахував на свій банківський рахунок гроші з її картки. Усього він вкрав 44 тисячі 870 гривень.
Чоловік розповів, що хотів поїхати до Польщі та знайти роботу, тому перерахував частину грошей з картки своєї сестри на свій рахунок. Проте з заробітком не склалося, тому за ці кошти він купив телефон, а інші витратив на розваги.
Зазначається, що в банківський додаток він заходив з ноутбуку, де були відомі всі паролі. У вчиненому розкаявся та обіцяв повернути гроші.
Зважаючи на те, що чоловік свою вину визнав, обвинуваченого засудили до трьох років умовно.
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