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  • На Дніпропетровщині брат вкрав в незрячої сестри 40 тисяч гривень: як його покарали

На Дніпропетровщині брат вкрав в незрячої сестри 40 тисяч гривень: як його покарали

Сьогодні 11:17
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У Павлоградському районі чоловік вкрав у своєї незрячої сестри більше 40 тисяч гривень.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині брат вкрав в незрячої сестри 40 тисяч гривень: як його покарали

Про це йдеться у вироці, опублікованому в реєстрі судових рішень.

Так, за даними слідства, чоловік постійно забирав гроші в рідної сестри. У січні 2022 року безробітний брат проживав з родичкою, яка має інвалідність по зору. Скориставшись тим, що вона не може самостійно слідкувати за своїми фінансами, обвинувачений декілька разів перерахував на свій банківський рахунок гроші з її картки. Усього він вкрав 44 тисячі 870 гривень. 

Чоловік розповів, що хотів поїхати до Польщі та знайти роботу, тому перерахував частину грошей з картки своєї сестри на свій рахунок. Проте з заробітком не склалося, тому за ці кошти він купив телефон, а інші витратив на розваги.

Зазначається, що в банківський додаток він заходив з ноутбуку, де були відомі всі паролі. У вчиненому розкаявся та обіцяв повернути гроші.

Зважаючи на те, що чоловік свою вину визнав, обвинуваченого засудили до трьох років умовно. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині брат вкрав в незрячої сестри 40 тисяч гривень: як його покаралиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині брат вкрав в незрячої сестри 40 тисяч гривень: як його покаралиРусский

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