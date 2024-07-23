Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині біля Токівського водоспаду вигоріла велика ділянка екосистеми

На Дніпропетровщині біля Токівського водоспаду вигоріла велика ділянка екосистеми

Сьогодні 12:43
просмотров

На Дніпропетровщині від надзвичайної спеки та недбалості людей страждають природні об’єкти.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині біля Токівського водоспаду вигоріла велика ділянка екосистеми

Кілька днів тому біля Токівського водоспаду на Дніпропетровщині помітили величезну ділянку, яка постраждала від вогню.

Про це повідомив адміністратор групи “Природа Криворіжжя” Анатолій Сальник у Facebook.

Чоловік опублікував відео, на якому видно чорні сліди від пожежі в екосистемі біля Токівського водоспаду. Судячи з кадрів, вогонь охопив велику площу. Анатолій Сальник припустив, що причина займання — недбалість людей. До таких наслідків могла призвести також висока температура повітря.

“Водоспад на Токівських гранітах , кілька днів тому . Жахливо ! Що ж ви “люди “робите”, – написав Анатолій Сальник.

Токівський водоспад — це гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення. Там знаходяться каскад водоспадів (порогів) на річці Кам’янці, яка є притокою Базавлуку. Протяжність водоспаду – близько 30 метрів.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині біля Токівського водоспаду вигоріла велика ділянка екосистемиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині біля Токівського водоспаду вигоріла велика ділянка екосистемиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі розпочали прийом анкет на виготовлення учнівських для першокласників: куди звертатися
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:51
    У Дніпрі розпочали прийом анкет на виготовлення учнівських для першокласників: куди звертатися

    У Дніпрі батьки першокласників вже можуть подати анкету на оформлення…

    Кар’єр на місці фортеці, земляні вали та цвинтар: історія Старих Кодак у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:03
    Кар’єр на місці фортеці, земляні вали та цвинтар: історія Старих Кодак у Дніпрі

    Село Старі Кодаки – одне з найстаріших на території Дніпра…

    У Дніпрі на Перемозі та Монастирському острові масово гине риба
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:56
    У Дніпрі на Перемозі та Монастирському острові масово гине риба

    У Дніпрі в річці відбувається масовий мор риби.

    Скинули з 11 поверху: стали відомі деталі смерті жінки, яку знайшли біля будинку на Антоновича в Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:56
    Скинули з 11 поверху: стали відомі деталі смерті жінки, яку знайшли біля будинку на Антоновича в Дніпрі

    Стали відомі подробиці смерті жінки, яку знайшли під під'їздом будинку…

    Наверх