На Дніпропетровщині біля Токівського водоспаду вигоріла велика ділянка екосистеми

На Дніпропетровщині від надзвичайної спеки та недбалості людей страждають природні об’єкти.

Кілька днів тому біля Токівського водоспаду на Дніпропетровщині помітили величезну ділянку, яка постраждала від вогню.

Про це повідомив адміністратор групи “Природа Криворіжжя” Анатолій Сальник у Facebook.

Чоловік опублікував відео, на якому видно чорні сліди від пожежі в екосистемі біля Токівського водоспаду. Судячи з кадрів, вогонь охопив велику площу. Анатолій Сальник припустив, що причина займання — недбалість людей. До таких наслідків могла призвести також висока температура повітря.

“Водоспад на Токівських гранітах , кілька днів тому . Жахливо ! Що ж ви “люди “робите”, – написав Анатолій Сальник.

Токівський водоспад — це гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення. Там знаходяться каскад водоспадів (порогів) на річці Кам’янці, яка є притокою Базавлуку. Протяжність водоспаду – близько 30 метрів.

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