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На Дніпропетровщині біля річки Оріль викинули купу мертвих свиней

Сьогодні 20:47
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У Дніпропетровській області знайшли купу кинутих мертвих свиней.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині біля річки Оріль викинули купу мертвих свиней

У селищі на Дніпропетровщині, у покинутій будівлі поблизу річки Оріль, знайшли мертвих свиней. Цю інформацію розповсюджували в тг-каналах. 

На місці працювали правоохоронці та працівники Держпродспоживслужби. Аби дістати трупи тварин, чекають надзвичайників, пише Суспільне. 

Як тільки тушки свиней зберуть – відправлять на утилізацію. Для цього мають вирити котлован, де спалять та закопають мертвих тварин. Причину смерті худоби дослідять, як тільки візьмуть проби, розповіли представники Держспоживслужби.

У разі, якщо знайдуть африканську чуму свиней, селище буде на карантині. Поки ж там проведуть заходи зі знезараження.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині біля річки Оріль викинули купу мертвих свинейУкраїнська

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