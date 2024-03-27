На Дніпропетровщині біля річки Оріль викинули купу мертвих свиней

У селищі на Дніпропетровщині, у покинутій будівлі поблизу річки Оріль, знайшли мертвих свиней. Цю інформацію розповсюджували в тг-каналах.
На місці працювали правоохоронці та працівники Держпродспоживслужби. Аби дістати трупи тварин, чекають надзвичайників, пише Суспільне.
Як тільки тушки свиней зберуть – відправлять на утилізацію. Для цього мають вирити котлован, де спалять та закопають мертвих тварин. Причину смерті худоби дослідять, як тільки візьмуть проби, розповіли представники Держспоживслужби.
У разі, якщо знайдуть африканську чуму свиней, селище буде на карантині. Поки ж там проведуть заходи зі знезараження.
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