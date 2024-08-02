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  • На Дніпропетровщині батько постраждав від рук набридливого залицяльника своєї доньки

На Дніпропетровщині батько постраждав від рук набридливого залицяльника своєї доньки

Сьогодні 21:59
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Хлопець напав на батька своєї дівчини, бо той намагався її захистити.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині батько постраждав від рук набридливого залицяльника своєї доньки

Злочин стався 31 липня у Павлоградському районі. 21-річний парубок прийшов додому до жінки аби зʼясувати стосунки.

Батько спробував зупинити агресора, який ображав його доньку, але той штовхнув його на землю та почав бити руками й ногами. Коли 61-річний потерпілий знепритомнів, нападник втік.

Правоохоронці затримали злочинця. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині батько постраждав від рук набридливого залицяльника своєї донькиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині батько постраждав від рук набридливого залицяльника своєї донькиРусский

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