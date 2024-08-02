На Дніпропетровщині батько постраждав від рук набридливого залицяльника своєї доньки

Злочин стався 31 липня у Павлоградському районі. 21-річний парубок прийшов додому до жінки аби зʼясувати стосунки.
Батько спробував зупинити агресора, який ображав його доньку, але той штовхнув його на землю та почав бити руками й ногами. Коли 61-річний потерпілий знепритомнів, нападник втік.
Правоохоронці затримали злочинця. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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