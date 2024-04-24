На Дніпропетровщині 9-річного хлопчика затягнуло до токарного верстату

Нещасний випадок стався 22 квітня у селі Вишневе. 9-річний хлопчик разом з матір’ю приїхав в гості до дідуся та пішов гратись до сусідських дітей. У господарській будівлі стояв токарний верстат. Дитина зачепилась кофтою за нього і її руку затягнуло в машину.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Потерпілого доставили до лікарні. У нього діагностували закритий перелом кісток передпліччя лівої руки.
У поліції Кам’янського розповіли, що цим випадком займаються ювенальні поліцейські. Батьки звернулись до правоохоронців із заявою про те, що вони не мають ні до кого претензій, оскільки дитина травмувалась з власної необережності.
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