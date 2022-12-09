На Дніпропетровщині 9-місячна дитина наковталася щурячої отрути

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний».
9-місячна дитина разом із мамою перебувала у будинку бабусі. Якоїсь миті дівчинка знайшла і з’їла гранули щурячої отрути.
Близько 20:08 малечу доправили до Криворізької міської клінічної лікарні із отруєнням. Дитині надали необхідну медичну допомогу.
На щастя, зараз її здоров’ю нічого не загрожує.
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