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На Дніпропетровщині 9-місячна дитина наковталася щурячої отрути

Сьогодні 16:44
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Інцидент стався увечері 8 грудня у смт Христофорівка Криворізького району.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 9-місячна дитина наковталася щурячої отрути

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний».

9-місячна дитина разом із мамою перебувала у будинку бабусі. Якоїсь миті дівчинка знайшла і з’їла гранули щурячої отрути.

Близько 20:08 малечу доправили до Криворізької міської клінічної лікарні із отруєнням. Дитині надали необхідну медичну допомогу.

На щастя, зараз її здоров’ю нічого не загрожує.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 9-місячна дитина наковталася щурячої отрутиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині 9-місячна дитина наковталася щурячої отрутиРусский

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