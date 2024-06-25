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На Дніпропетровщині 70-річний чоловік випав з вікна 3-го поверху

Сьогодні 19:54
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На Дніпропетровщині допомагали чоловіку, який впав з 3-го поверху.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 70-річний чоловік випав з вікна 3-го поверху

Минулого тижня медикам довелось двічі за добу обслуговувати виклики з приводу кататравми у літніх чоловіків. Вдень 17 червня при падінні з даху гаража понад 3 м на власному подвір’ї травмувався 62-річний мешканець Губиниської ОТГ Новомосковського району. Виклик обслуговувала бригада ЕМД, повідомила медпрацівниця Тетяна Пивоварова. 

Другий випадок трапився на світанку 18 червня. При падінні з вікна 3 поверху травмувався 70-річний мешканець Перещепинської ОТГ Новомосковського району.

Внаслідок падіння з висоти обидва постраждалих отримали важкі травми голови, грудної клітини, кінцівок.

Завдяки професійним діям працівників бригад ЕМД, їм вчасно була надана необхідна екстрена медична допомога за протоколами з наступною госпіталізацією до КП “Новомосковська ЦРЛІЛ “, де наразі вони продовжують лікування в травматологічному відділенні лікарні. Тож бажаємо їм швидкого одужання, – зазначають медики. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 70-річний чоловік випав з вікна 3-го поверхуУкраїнська

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