На Дніпропетровщині 70-річний чоловік випав з вікна 3-го поверху

На Дніпропетровщині допомагали чоловіку, який впав з 3-го поверху.

Минулого тижня медикам довелось двічі за добу обслуговувати виклики з приводу кататравми у літніх чоловіків. Вдень 17 червня при падінні з даху гаража понад 3 м на власному подвір’ї травмувався 62-річний мешканець Губиниської ОТГ Новомосковського району. Виклик обслуговувала бригада ЕМД, повідомила медпрацівниця Тетяна Пивоварова.

Другий випадок трапився на світанку 18 червня. При падінні з вікна 3 поверху травмувався 70-річний мешканець Перещепинської ОТГ Новомосковського району.

Внаслідок падіння з висоти обидва постраждалих отримали важкі травми голови, грудної клітини, кінцівок.

Завдяки професійним діям працівників бригад ЕМД, їм вчасно була надана необхідна екстрена медична допомога за протоколами з наступною госпіталізацією до КП “Новомосковська ЦРЛІЛ “, де наразі вони продовжують лікування в травматологічному відділенні лікарні. Тож бажаємо їм швидкого одужання, – зазначають медики.

Читайте також:

Українська

Автор: