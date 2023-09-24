На Дніпропетровщині 7-річна дитина випала з вікна п’ятого поверху

На Дніпропетровщині 7-річна дівчина випала з вікна і загинула від отриманих травм.

Трагедія сталася у місті Кам’янське, вчора, 23 вересня.

За попередніми данними, нещасний випадок відбувся у багатоповерхівці по вулиці Харківській.

Вдома з малечею лишалася тільки бабуся, яка до цього тяжко хворіла.

Дівчинка не дожила до свого восьмого дня народження лише один день.

За повідомленнями ЗМІ, правоохоронці кваліфікували інцидент як нещасний випадок.

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