На Дніпропетровщині 7-річна дитина випала з вікна п’ятого поверху

Трагедія сталася у місті Кам’янське, вчора, 23 вересня.
За попередніми данними, нещасний випадок відбувся у багатоповерхівці по вулиці Харківській.
Вдома з малечею лишалася тільки бабуся, яка до цього тяжко хворіла.
Дівчинка не дожила до свого восьмого дня народження лише один день.
За повідомленнями ЗМІ, правоохоронці кваліфікували інцидент як нещасний випадок.
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