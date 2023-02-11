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  • На Дніпропетровщині 62-річний чоловік відморозив пальці, поки рубав дрова

На Дніпропетровщині 62-річний чоловік відморозив пальці, поки рубав дрова

Сьогодні 11:20
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У Павлоградському районі чоловік відморозив собі пальці поки рубав дрова.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині 62-річний чоловік відморозив пальці, поки рубав дрова

фото ілюстративне

Про це розповіла працівниця Павлоградського СЕМД Світлана Зайчикова. 

Так, 9 лютого до станції екстреної медичної допомоги звернувся 62-річний чоловік, який отримав переохолодження. На місце відправили бригаду швидкої. 

Приїхавши на виклик, медики з’ясували, що пацієнт довгий час рубав дрова на вулиці та відморозив собі пальці на ногах. 

Фельдшери оглянули чоловіка та відправили його до лікарні. Відомо, що він отримав обмороження 2-3 ступеню пальців обох ніг. Медики закликають одягатися тепліше та не нехтувати своєю безпекою. 

Нагадаємо, раніше ми писали про 35-річного чоловіка зі смертельним пораненням, якого рятують в лікарні Дніпра. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 62-річний чоловік відморозив пальці, поки рубав дроваУкраїнська

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