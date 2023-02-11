На Дніпропетровщині 62-річний чоловік відморозив пальці, поки рубав дрова

Про це розповіла працівниця Павлоградського СЕМД Світлана Зайчикова.
Так, 9 лютого до станції екстреної медичної допомоги звернувся 62-річний чоловік, який отримав переохолодження. На місце відправили бригаду швидкої.
Приїхавши на виклик, медики з’ясували, що пацієнт довгий час рубав дрова на вулиці та відморозив собі пальці на ногах.
Фельдшери оглянули чоловіка та відправили його до лікарні. Відомо, що він отримав обмороження 2-3 ступеню пальців обох ніг. Медики закликають одягатися тепліше та не нехтувати своєю безпекою.
Нагадаємо, раніше ми писали про 35-річного чоловіка зі смертельним пораненням, якого рятують в лікарні Дніпра.
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