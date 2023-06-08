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  • На Дніпропетровщині 60-річний водій сів за кермо напідпитку та хотів відкупитися за 200 доларів

На Дніпропетровщині 60-річний водій сів за кермо напідпитку та хотів відкупитися за 200 доларів

Сьогодні 12:53
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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 60-річний водій сів за кермо напідпитку та хотів відкупитися за 200 доларів

У вівторок, 6 червня, близько 23:00 у Зеленодольську під час патрулювання інспектори зупинили автомобіль «ВАЗ 2108». Поліцейські, перевіряючи документи водія, виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці запропонували 60-річному чоловіку пройти огляд на визначення стану сп’яніння за допомогою “Драгера” або пройти медичний огляд у лікарні. Але порушник відмовився та запропонував інспекторам 200 доларів – щоб уникнути адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Наразі вирішується питання стосовно вручення чоловіку повідомлення про підозру.

Крім того, за керування транспортним засобом у стані сп’яніння поліцейські винесли постанови за ч. 1 ст. 121 та ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 60-річний водій сів за кермо напідпитку та хотів відкупитися за 200 доларівУкраїнська

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