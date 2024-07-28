Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині 59-річний чоловік до смерті забив дружину

Сьогодні 12:29
просмотров

У Павлоградському районі сталося жорстоке вбивство.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 59-річний чоловік до смерті забив дружину

Конфлікт між подружжям скінчився смертю дружини. Тепер чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Інформація про виявлення тіла жінки з численними тілесними ушкодженнями надійшла до поліції о 22 годині 25-го липня від сестри потерпілої.

Між сімейною парою на подвір’ї власного домоволодіння виникла сварка. Під час конфлікту чоловік завдав численних ударів 52-річній дружині, після чого затягнув її до будинку і поклав у ліжко, — йдеться у дописі поліції.

Від отриманих травм жінка померла. 

Зловмисника затримали 26 липня. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 59-річний чоловік до смерті забив дружинуУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині 59-річний чоловік до смерті забив дружинуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Через ворожий артобстріл у Нікополі постраждали двоє дітей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:56
    Через ворожий артобстріл у Нікополі постраждали двоє дітей

    Ворог сьогодні скоїв черговий воєнний злочин.

    У Дніпрі на декілька місяців планують звузити тротуар по вулиці Паторжинського
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:10
    У Дніпрі на декілька місяців планують звузити тротуар по вулиці Паторжинського

    Зміни пов'язані з прокладанням комунікацій.

    Ввечері росіяни атакували Нікопольщину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:32
    Ввечері росіяни атакували Нікопольщину

    Ворог продовжує обстріли Дніпропетровщини.

    Погода на 28 липня: у Дніпрі буде хмарно з проясненнями
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Погода на 28 липня: у Дніпрі буде хмарно з проясненнями

    Гарного дня, друзі!

    Наверх