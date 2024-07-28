На Дніпропетровщині 59-річний чоловік до смерті забив дружину

У Павлоградському районі сталося жорстоке вбивство.

Конфлікт між подружжям скінчився смертю дружини. Тепер чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Інформація про виявлення тіла жінки з численними тілесними ушкодженнями надійшла до поліції о 22 годині 25-го липня від сестри потерпілої.

Між сімейною парою на подвір’ї власного домоволодіння виникла сварка. Під час конфлікту чоловік завдав численних ударів 52-річній дружині, після чого затягнув її до будинку і поклав у ліжко, — йдеться у дописі поліції.

Від отриманих травм жінка померла.

Зловмисника затримали 26 липня. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

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