На Дніпропетровщині 48-річний чоловік обікрав військовослужбовця на 210 тисяч гривень

У Кам’янському правоохоронці арештували 48-річного чоловіка за крадіжку грошей з картки військовослужбовця.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Підозрюваний познайомився з потерпілим на вулиці, скористався його безпорадним станом та виманив велику суму коштів.

Як встановили правоохоронці, військовослужбовцю стало зле на вулиці і зловмисник запропонував йому свою «допомогу». В ході бесіди потерпілий розповів, що планує оформити банківську картку, але зараз не має при собі мобільного телефону. Тоді фігурант надав у тимчасове користування свій гаджет, отримавши конфіденційну інформацію стосовно банківського рахунку потерпілого. Наостанок – викрав картку у військового, а йому віддав свою, — йдеться у дописі поліції.

Після цього зловмисник 2 дні витрачав кошти з картки військового на особисті потреби.

На побутову техніку, ювелірні прикраси та інші речі затриманий встиг витратити 210 тис. гривень.

Встановлена причетність зловмисника і до крадіжки з картки 64-річного містянина. Фігурант запевнив, що його гроші випадково перерахували на рахунок того чоловіка і їх необхідно повернути.

Потерпілий під наглядом фігуранта справи перерахував на його рахунок 4 тис. гривень.

Затриманим виявився неодноразово судимий 48-річний місцевий житель.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство), ч. 1 ст. 357 (викрадення офіційного документу, вчиненого з корисливих мотивів) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

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