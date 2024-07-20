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На Дніпропетровщині 44-річний чоловік загинув через артобстріл

Сьогодні 17:31
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Сьогодні російські окупанти знову обстрілювали Нікополь.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 44-річний чоловік загинув через артобстріл

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Нікополі загинув 44-річний чоловік. Його вбили росіяни під час артобстрілу. Є у районі й постраждала. У Покровській громаді поранено жінку 60 років. Їй надали меддопомогу. Лікуватиметься вдома, – йдеться у дописі очільника ОВА.

Понівечені господарські споруди, теплиця, лінії електропередач, газопроводи, автівка та житлові будинки.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі біля Фестивального причалу знайшли тіло 80-річної жінки.

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