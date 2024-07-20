На Дніпропетровщині 44-річний чоловік загинув через артобстріл

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Нікополі загинув 44-річний чоловік. Його вбили росіяни під час артобстрілу. Є у районі й постраждала. У Покровській громаді поранено жінку 60 років. Їй надали меддопомогу. Лікуватиметься вдома, – йдеться у дописі очільника ОВА.
Понівечені господарські споруди, теплиця, лінії електропередач, газопроводи, автівка та житлові будинки.
Редакція висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі біля Фестивального причалу знайшли тіло 80-річної жінки.
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