На Дніпропетровщині 44-річний чоловік загинув через артобстріл

Сьогодні російські окупанти знову обстрілювали Нікополь.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Нікополі загинув 44-річний чоловік. Його вбили росіяни під час артобстрілу. Є у районі й постраждала. У Покровській громаді поранено жінку 60 років. Їй надали меддопомогу. Лікуватиметься вдома, – йдеться у дописі очільника ОВА.