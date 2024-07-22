На Дніпропетровщині 32-річний чоловік двічі зґвалтував 12-річну сусідку

Ґвалтівника 12-річної дівчини засудили на 15 років.

У Першотравенську винесли вирок 32-річному чоловіку, якого звинувачували в зґвалтуванні неповнолітньої дівчини.

Як повідомили у прокуратурі, жителя Дніпропетровщини засудили до 15 років позбавлення волі. Відомо, що чоловік двічі вчинив дії сексуального характеру стосовно малолітньої сусідської дівчинки, залишившись з нею наодинці.

Потерпілій на той момент було 12 років. Під час суду чоловік намагався виправдатися та заперечував свою вину, втім, на підставі зібраних доказів прокурори довели її повністю.

Наразі засуджений під вартою. Дані чоловіка внесуть до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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