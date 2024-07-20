Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині 23-річного чоловіка затримали після отримання посилки з наркотиками

На Дніпропетровщині 23-річного чоловіка затримали після отримання посилки з наркотиками

Сьогодні 14:01
просмотров

У місті Новомосковськ поліція затримала 23-річного містянина за підозрою у зберіганні наркотиків.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 23-річного чоловіка затримали після отримання посилки з наркотиками

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

Зловмисника затримали “на гарячому” поблизу поштомату, після отримання посилки.

При перевірці вмісту коробки, правоохоронці знайшли близько 200 грамів психотропних речовин.

Вдома у фігуранта правоохоронці вилучили різні види наркотичних речовин, електронні ваги, порожні сліп-пакети з залишками психотропів, саморобний пристрій для вживання наркотиків, помпову рушницю й пістолет під патрон Флобера, — йдеться у дописі пресслужби.

Чоловіку оголосили  про підозру за ч. 3 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин) ККУ.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 23-річного чоловіка затримали після отримання посилки з наркотикамиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині 23-річного чоловіка затримали після отримання посилки з наркотикамиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині молдаванин пограбував 84-річного чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:36
    На Дніпропетровщині молдаванин пограбував 84-річного чоловіка

    Криворізькі поліцейські затримали громадянина республіки Молдова за грабіж.

    У Дніпрі на Південному мосту зайнялася вантажівка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:25
    У Дніпрі на Південному мосту зайнялася вантажівка

    Сьогодні у Дніпрі вщент вигоріла вантажівка.

    На Дніпропетровщині 44-річний чоловік загинув через артобстріл
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:31
    На Дніпропетровщині 44-річний чоловік загинув через артобстріл

    Сьогодні російські окупанти знову обстрілювали Нікополь.

    Жінку, яка потонула біля Фестивального причалу, розшукувала поліція, – ЗМІ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:18
    Жінку, яка потонула біля Фестивального причалу, розшукувала поліція, – ЗМІ

    З'ясувалися подробиці загибелі жінки у Дніпрі.

    Наверх