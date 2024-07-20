На Дніпропетровщині 23-річного чоловіка затримали після отримання посилки з наркотиками

У місті Новомосковськ поліція затримала 23-річного містянина за підозрою у зберіганні наркотиків.

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

Зловмисника затримали “на гарячому” поблизу поштомату, після отримання посилки.

При перевірці вмісту коробки, правоохоронці знайшли близько 200 грамів психотропних речовин.

Вдома у фігуранта правоохоронці вилучили різні види наркотичних речовин, електронні ваги, порожні сліп-пакети з залишками психотропів, саморобний пристрій для вживання наркотиків, помпову рушницю й пістолет під патрон Флобера, — йдеться у дописі пресслужби.

Чоловіку оголосили про підозру за ч. 3 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин) ККУ.

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