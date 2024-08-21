На Дніпропетровщині 21 серпня чули вибух: в ОВА розповіли, що це було

На Дніпропетровщині 21 серпня пролунав вибух.

Зранку 21 серпня мешканці області чули звук вибуху під час повітряної тривоги. Після відбою голова ДніпроОВА Сергій Лисак повідомив, що над Дніпропетровщиною збили дрон-камікадзе типу “Шахед”.

Про це Сергій Лисак повідомив у своєму Телеграм-каналі.

“Оборонці неба збили над областю шахед. Відпрацювали ПвК “Схід”. Дякую за захист!”, – написав Сергій Лисак.

Про збиття ворожого шахеда повідомив і голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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