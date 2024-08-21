На Дніпропетровщині 21 серпня чули вибух: в ОВА розповіли, що це було

Зранку 21 серпня мешканці області чули звук вибуху під час повітряної тривоги. Після відбою голова ДніпроОВА Сергій Лисак повідомив, що над Дніпропетровщиною збили дрон-камікадзе типу “Шахед”.
Про це Сергій Лисак повідомив у своєму Телеграм-каналі.
“Оборонці неба збили над областю шахед. Відпрацювали ПвК “Схід”. Дякую за захист!”, – написав Сергій Лисак.
Про збиття ворожого шахеда повідомив і голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
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