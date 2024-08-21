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На Дніпропетровщині 21 серпня чули вибух: в ОВА розповіли, що це було

Сьогодні 10:58
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На Дніпропетровщині 21 серпня пролунав вибух.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 21 серпня чули вибух: в ОВА розповіли, що це було

Зранку 21 серпня мешканці області чули звук вибуху під час повітряної тривоги. Після відбою голова ДніпроОВА Сергій Лисак повідомив, що над Дніпропетровщиною збили дрон-камікадзе типу “Шахед”.

Про це Сергій Лисак повідомив у своєму Телеграм-каналі.

“Оборонці неба збили над областю шахед. Відпрацювали ПвК “Схід”. Дякую за захист!”, – написав Сергій Лисак.

Про збиття ворожого шахеда повідомив і голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 21 серпня чули вибух: в ОВА розповіли, що це булоУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині 21 серпня чули вибух: в ОВА розповіли, що це булоРусский

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