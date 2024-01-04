На Дніпропетровщині 200 га землі передали у приватні руки за підробленими документами

Прокуратура забезпечила реальне виконання судового рішення за позовом про витребування земельної ділянки площею понад 200 га та вартістю 40 млн грн.
Ці землі знаходяться на території Петропавлівської селищної територіальної громади.
У суді прокуратура довела, що органи державної реєстрації прав на підставі підроблених документів зареєстрували право приватної власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення одному з товариств з обмеженою відповідальністю.
З цих підстав прокуратура звернулась до суду з позовом, який повністю задоволено.
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