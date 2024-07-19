На Дніпропетровщині 19 липня пролунає вибух

У Кривому Розі почують вибух.

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про запланований вибух.

У кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони) сьогодні, 19 липня, о 14:00 буде проведено планових вибух у виробничих цілях.

Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – запевнив Вілкул.

Нагадаємо, 18 липня у Кривому Розі пролунало щонайменше два вибухи. Якщо ви їх чули, не переймайтеся, вони також проводилися у виробничих цілях та були під контролем.

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