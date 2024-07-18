На Дніпропетровщині 18 липня пролунають щонайменше два вибухи

Жителі Кривого Рогу у четверг 18 липня почують вибухи.

Очільник міськради Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі опублікував допис, в якому повідомив про заплановані вибухи.

Сьогодні, 18 липня, близько 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№ 3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони).

О 14:00 у виробничих цілях проведуть плановий вибух у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Обидва вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що вночі у Дніпрі під час тривоги чули вибухи: з’явилися подробиці від ОВА.

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