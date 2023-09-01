На Дніпропетровщині 17-річна дівчина ошукала громадян на майже 50 тис. грн: збирала на потреби ЗСУ

Гроші неповнолітня витрачала на власні потреби.

На Дніпропетровщині 17-річна дівчина нібито збирала кошти на ЗСУ: хотіла купити тепловізор. Для цього неповнолітня створила у соцмережі допис та закликала небайдужих донатити.

Громадяни відгукнулися на заклик та переказали дівчині майже 50 тисяч гривень. Але, як виявилося, “юна волонтерка” витрачала зібрані кошти на власні потреби.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зазначається, що вина фігурантки підтверджується зібраними речовими доказами, допитом свідків та іншими слідчими діями.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Дівчині повідомили про підозру.

Триває слідство.

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